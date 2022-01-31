Evde solunum cihazına bağlı Sıla'nın babası: En büyük korkumuz elektrik kesintisi

Sandıklı ilçesinde yaşayan Toptaş ailesinin 5 çocuğundan Sıla, 1 yaşında yürüyüş bozukluğu nedeniyle birçok ildeki farklı hastanelere götürüldü fakat kendisine tanı konulamadı. 5 yaşına bastığında ise Sıla'ya iyi huylu beyin tümörü tanısı konuldu ve Edirne'deki Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edildi. Tümörü alınıp, 53 günlük tedavisi tamamlanınca sağlığına kavuşan Sıla'nın hastalığı, 2 yıl sonra tekrarladı.

Çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlatan Sıla'nın annesi Elif Toptaş ise şunları söyledi: "Evde yaşları küçük olması nedeniyle bakıma muhtaç 2 çocuğumuz daha var. Sıla ile hastanede kaldığım zaman babası 2 çocuğumla kalıyor. Çocuklara baktığı için iş imkanı olmuyor. Bize sağdan soldan eş dost yardım ediyor. Bizim isteğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması." Sıla'nın kardeşi Ada Toptaş (7) ise ablasını çok sevdiğini anlattı. Ada "Sıla ablamın yürümesini, konuşmasını, bizimle parka gitmesini istiyoruz" dedi.