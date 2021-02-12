Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
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Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı

12.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:05
Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı

ANTALYA'da iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, Adem Ervan (45) ile annesi Ayşe Ervan (80) yaralandı.

ANTALYA'da iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada, Adem Ervan (45) ile annesi Ayşe Ervan (80) yaralandı. Patlamanın şiddetiyle evin demir korkulukları yerinden çıktı.

Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6533 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde sabahın erken saatlerinde patlama oldu. Evin giriş katındaki patlamayla birlikte yangın çıktı. Evde bulunan Adem Ervan ile annesi Ayşe Ervan yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddeti ile evin demir korkulukları da yerinden çıktı. Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.


Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı
Evde meydana gelen patlamada anne ile oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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