Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar, "Görürseniz sakın tüketmeyin" diye uyardı - Haberler
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Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar, "Görürseniz sakın tüketmeyin" diye uyardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'de yaşayan Beena Sarangdhar isimli kadının evinde kırdığı yumurtadan kırmızı ak geldi. Kadının Facebook'ta yaptığı paylaşımdan sonra uzmanlardan jet hızıyla uyarı geldi. Uzmanlar, yumurtadaki kırmızılığın bayatlık işareti olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere'nin Hertfordshire kentinde ikamet eden Beena Sarangdhar isimli kadın, evinde yumurta kırdığı sırada daha önce başına gelmeyen bir durumla karşılaştı. Çünkü kadının tavaya kırdığı yumurtadan beyaz ak yerine, kırmızı ak geliyordu.

KIRMIZI AKIN NEDENİNİ SORDU

Sarangdhar, olayın ardından hemen Facebook'a koşarak başına gelen durumun nedenini takipçilerine sordu. Gönderiye kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Kullanıcıları, yumurtadan akan kırmızılığa kendilerine göre nedenler bulmaya çalıştı.

UZMANLAR: SAKIN TÜKETMEYİN

Uzmanlar da Facebook'ta büyük ilgi çeken olayla ilgili yorumda bulundu. Buna göre yumurtadan gelen kırmızı akın kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, bu durumun bayatlık belirtisi olduğunu ve zehirlenme tehlikesini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar, 'Görürseniz sakın tüketmeyin' diye uyardı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar, "Görürseniz sakın tüketmeyin" diye uyardı

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