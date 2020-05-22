"Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor
Sultanahmet Meydanından görüntüler Eminönü Meydanı ve sahilinden görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
22.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:04
Sultanahmet Meydanından görüntüler
Eminönü Meydanı ve sahilinden görüntüler İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde "Evde kal Türkiye" çağrısına kısmen uyuluyor.
Kaynak: AA