"Evde kal" çağrısına yurt genelinde uyuluyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
30.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:14
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kentte Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, piknik ve mesire alanlarında, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oldu.
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Kaynak: AA