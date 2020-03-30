"Evde kal" çağrısına yurt genelinde uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erzincan'da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Kentte Ordu Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, piknik ve mesire alanlarında, Kovid-19 önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası büyük bir sessizlik hakim oldu.

Kaynak: AA