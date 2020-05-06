"Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

Kentin ana cadde ve işlek noktalarındaki sakinlik Araçların asgari düzeyde trafikte ilerleyişi Az sayıda yolda yürüyen vatandaşlar Tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile Atatürk Meydanı'ndaki sessizlik Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyulduBAYBURT - Bayburt'ta yeni...

Kentin ana cadde ve işlek noktalarındaki sakinlik

Araçların asgari düzeyde trafikte ilerleyişi

Az sayıda yolda yürüyen vatandaşlar

Tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile Atatürk Meydanı'ndaki sessizlik Orta ve Doğu Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuldu

BAYBURT - Bayburt'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar ve yayımlanan genelgeler kapsamında büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

Bayburt'ta, kentin ana caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'nde insan ve araç yoğunluğunun olduğu gözlemlendi. Kentin diğer işlek noktaları tarihi Saat Kulesi ve çevresi ile Atatürk Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu. Güvenlik güçleri de, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde anonslarını sürdürdü.

Kaynak: AA