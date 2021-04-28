Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
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Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular

İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER - Haberler | Yerel

Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular Eskişehir halkının tam kapanma hazırlığı böyle görüntülendi Tam kapanmaya sosyal mesafesiz hazırlık Tam kapanma kararlarının açıklanmasının ardından Eskişehir halkı kendini sokağa attı, vatandaşlar adeta alışveriş için birbiri ile yarıştı.

Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular

Eskişehir halkının tam kapanma hazırlığı böyle görüntülendi

Tam kapanmaya sosyal mesafesiz hazırlık

ESKİŞEHİR - Tam kapanma kararlarının açıklanmasının ardından Eskişehir halkı kendini sokağa attı, vatandaşlar adeta alışveriş için birbiri ile yarıştı.

Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kısıtlamaları kararlarını açıklamıştı. Alınan yeni kararlara göre; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19: 00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05: 00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilecek. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanmaya bir gün kala Eskişehirli vatandaşlar çarşılara akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı saatlerde insanların banka, kuruyemişçi ve giyim mağazaları önünde oluşturdukları kuyruklar pes dedirtti.

Sokağa çıkamayacakları bayram için alışveriş yaptılar

Eskişehir'in en işlek yerlerinden Hamamyolu caddesi, tam kapanma kararları açıklanmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Cadde boyunca sıralanan mağazalarda insanlar sosyal mesafeyi unutarak alışveriş yaptı. Mağazalar önünde oluşan uzun kuyruklar sosyal mesafe açısından tedirgin ederken, insanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak bayram günleri için şeker, çikolata ve giyim alışverişi yapması ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Alışveriş yaparken bitkin düşen insanlar ellerinde alışveriş torbalarıyla yasak olan banklarda oturup dinlendi.

Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular
Evde geçecek bayram için mağazaları doldurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MISRA EZGİNUR GÖÇER

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