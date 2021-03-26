Evde eğitim gören Üzeyir, merak ettiği sınıfına hediye akülü sandalyeyle getirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve bedensel engeli nedeniyle evde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Üzeyir Yıldız (8), daha önce görmediği sınıfına gitmek isteyince öğretmenler harekete geçti.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve bedensel engeli nedeniyle evde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Üzeyir Yıldız (8), daha önce görmediği sınıfına gitmek isteyince öğretmenler harekete geçti. Yıldız, kendisine hediye edilen akülü sandalyeyle okula getirildi.

Erciş'te yaşayan ve bedensel engeli olduğu için evde eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Üzeyir Yıldız'ın "Okulumu ve sınıfımı çok merak ediyorum" dediği öğretmenleri, harekete geçti. Kendi aralarında para toplayan öğretmenler, Yıldız için akülü sandalye aldı. Yıldız'a akülü sandalye hediye edilmesi için düzenlenen programa Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler katıldı. Mehmetbeyoğlu ve İşler, öğretmenlere duyarlı davranışları dolayısıyla teşekkür etti. Akülü sandalyesiyle okula getirilen Üzeyir Yıldız, sınıfını da görünce çok mutlu olduğunu belirtti.

Okul müdürü Lokman Ekinci, "Üzeyir, evine giden öğretmenlerimize 'Okulumu ve sınıfımı çok merak ediyorum' diyordu. Bizler de Üzeyir'in okula istediği zaman gelmesini sağlamak için bir çalışma yaptık. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimizin öncülüğünde ve okulumuzdaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle Üzeyir öğrencimize akülü sandalye aldık ve bugün aldığımız hediyemizi kendisine verdik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL