Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
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Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı

16.02.2021 14:00 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:07
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı

BURSA'da dar sokaklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği 3 katlı binadaki yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'da dar sokaklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle itfaiye ekiplerinin ulaşmakta zorluk çektiği 3 katlı binadaki yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında  yapay kalbinin bağlı olduğu  destek cihazı yanan  kalp hastası ev sahibi Sadık Şen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi Doğa Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. Yangına müdahale etmek üzere bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve yoğun kar yağışı nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Bölgeye ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri, Osmangazi Belediyesi'ne ait ekiplerin yolu açmasıyla yanan binaya ulaştı. Çevredeki binalara sıçrama tehlikesi olan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Takılı olan yapay kalbinin çalışması için gerekli olan cihazı yanan ev sahibi Sadık Şen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"2 SAAT İÇİNDE CİHAZLARI ALAMAZSAK EŞİM ÖLÜR"

Kocasının yapay kalp cihazının yandığını belirten Fatma Şen, "Ben aşağı inmiştim, o sırada yangın çıkmış. Evde oğlum ve eşim vardı. Eşim yapay kalple yaşıyor. Evde cihazları vardı, Cihazlar içeride yandı, ne olacak şimdi? Şu evin haline bak yazık günah" dedi.

Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı
Evde çıkan yangında kalp hastası adamın yapay kalp destek cihazı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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