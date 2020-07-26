Evde çıkan yangında beşiğinde yaralanan bebek hayatını kaybetti Denizli'nin Baklan ilçesinde evde çıkan yangında beşiğinde yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, ablası tedavi altına alındı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde evde çıkan yangında beşiğinde yaralanan bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, ablası tedavi altına alındı.

Beyelli Mahallesi'nde Aytekin ve Sevgi Akışık çiftine ait evin çocuk odasında sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi anne Sevgi Akışık ve akrabaları yaptı.

Yangının başladığı odada bulunan 4 yaşındaki Beyza kendi imkanlarıyla dışarı çıktı, 2 yaşındaki Eşenaz ile beşikte yatan 5 aylık İsmail'i anneleri kurtardı.

Vücudunda yanıklar oluşan İsmail bebek ile kolundan yaralanan Eşenaz Akışık, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmail Akışık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü.

Muhtar Sami Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, babanın tarlada, annenin evin bahçesinde olduğu sırada çıkan yangını anne ve yakınlarının söndürmeye çalıştığını belirterek, "Annesi kapıdan giriyor. Yengesi kürekle camı kırıyor. Dalgıç pompayla içeri su sıkıyorlar. Annesinin beşikten yaralı kurtardığı 5 aylık İsmail vefat etti. Diğer çocuğun kolunda yanıklar var. Olay yerinde inceleme yaptılar, televizyondan başka bir şey yok." diye konuştu.

Kaynak: AA