Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmi

05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:47

Daha önce Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi işlere imza atan Chris Renaud'nun 2016 yapımlı animasyon filmi The Secret Life of Pets'in devam filmi The Secret Life of Pets 2'da Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Brian Lynch'in kaleme aldığı filmin seslendirme kadrosunda Patton Oswalt, Kevin Hart, Jenny Slate, Tiffany Haddish ve Harrison Ford gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Chris Renaud

Senaryo: Brian Lynch

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Secret Life of Pets 2

Yapımcı Firma: Illumination Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 05.06.2019



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Kaynak: InterSinema.com