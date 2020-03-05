Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 Filmi
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Daha önce Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi işlere imza atan Chris Renaud'nun 2016 yapımlı animasyon filmi The Secret Life of Pets'in devam filmi The Secret Life of Pets 2'da Max ve arkadaşları Manhattan sokaklarında yeni maceralara atılmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Brian Lynch'in kaleme aldığı filmin seslendirme kadrosunda Patton Oswalt, Kevin Hart, Jenny Slate, Tiffany Haddish ve Harrison Ford gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Chris Renaud
Senaryo: Brian Lynch
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Secret Life of Pets 2
Yapımcı Firma: Illumination Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.06.2019
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Kaynak: InterSinema.com