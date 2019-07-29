Evcil hayvanlara özel bakım

Sakarya'da hayvan kuaföründe, evcil hayvanlara tüy bakımından, süt banyosuna ve tüy renklendirmeye kadar hizmet veriliyor.

Adapazarı ilçesinde evcil hayvan kuaförlüğü yapan Muharrem Dindar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında profesyonel eğitim aldığını söyledi.

Sakarya'da ilk kez pet kuaförü açtığını dile getiren Dindar, "Kuaföre hayvanseverler yoğun ilgi gösteriyor. Bizim işimiz sadece kuaförlük. Tırnak bakımı, pati altı, fön gibi hizmetler veriyoruz. Kesinlikle anestezi kullanmıyoruz. Öyle bir yetkimiz zaten yok. Bunu müşteri bizden gelip istese bile biz kabul etmiyoruz. Çünkü onların canları çok önemli." diye konuştu.

Kedi sahibi Reyhan Gümüş de hizmetten memnun olduklarını belirterek, "Tüyleri kesiliyor, tırnak bakımları, kulak bakımları, göz bakımları ve banyoları yapılıyor. Hayvanlarımızı gönül rahatlığıyla buraya getiriyoruz. Daha evvel böyle bir kuaför yoktu ve kendi işimizi kendimiz yapıyorduk. Burada daha profesyonel bir şekilde yapılıyor. Yapılan bu hizmetten çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Köpek sahibi Aslı Erkaya da köpeğine düzenli olarak bakım yaptırdığını söyledi.

Daha önce köpeğinin bakımının kendisinin yaptığını belirten Erkaya, "Ben Denizli'de oturuyordum ve Denizli'de böyle bir pet kuaförü yoktu, olmadığı için de köpeğimizin bakımlarını kendimiz yapıyorduk. Ama Sakarya'ya taşındım ve burada böyle pet kuaförünün olduğunu öğrenince artık bakımlarını burada yaptırıyorum." dedi.

Kaynak: AA