Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi
Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandıView on euronews.
17.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:21
Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandıView on euronews
Kaynak: Euronews.com