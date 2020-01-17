: Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi

17.01.2020 20:21 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:21

Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandıView on euronews

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