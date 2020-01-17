Evcil hayvanlara kilisede kutsama merasimi

17.01.2020 20:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 20:13

İspanya'nın başkenti Madrid'de çok sayıda Katolik, evcil hayvanlarını kiliseye götürerek kutsal suyla takdis ettirdi.



Yeni yılı sağlıklı ve güvende geçirmeleri için kediler, köpekler ve diğer hayvanlar İspanya'da hayvanların koruyucu azizi olarak kabul edilen San Antuan bayramında rahipler tarafından kutsandı. Euronews.com'da Görüntüle