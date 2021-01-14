Eva Zu Beck kimdir? Eva zu Beck kaç yaşında ve nereli?

Polonyalı seyahat blogu yazarı Eva zu Beck, çektiği fotoğraflar ve gezdiği yerlerle sosyal medyada sevilerek takip edilmektedir. Son olarak çıktığı dünya turunda koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kalan Eva Zu Beck, tüm dünyada tanınmış ve araştırılmıştır.

Koronavirüs yüzünden başına gelmeyen kalmayan Eva Zu Beck, sosyal medyada yine gündem oldu. En son çıktığı dünya turunda koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden bir kargo gemisinde 14 gün mahsur kalan Eva zu Beck kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır. Peki, Eva zu Beck kimdir?

EVA ZU BECK KİMDİR?

Eva zu Beck, Polonya asıllı bir gezgindir. Macera dolu geziler yapan Eva zu Beck, kendini Adventure Traveler yani macera gezgini olarak tanıtır. Eva Zu Beck, 29 yaşındadır ve Oxford Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Gezi üstüne blog yazan ve bloggerlık yapan Eva zu Beck, farklı ülkeler gezip, oraların kültürlerine tanıyıp, fotoğraflarını çeker ve onları sosyal medya hesapları ile blogunda paylaşır. Yarım milyon takipçisi bulunan Eva Zu Beck, son olarak Pakistan gezisi üzerine bir blog yazısı yazmıştır.