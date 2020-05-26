Ev yapımı tarifler! Jöleli muhallebi tarifi Evinizde tatlı mı tatlı sevimli mi sevimli bir tarif hazırlamak ister misiniz? Özellikle çocuklarınızın çok seveceği jöleli muhallebi tarifi, tadı ve görüntüsüyle alışkanlık yapacak. İşte,jöleli muhallebi tarifi

Çocuklarınız için özel tarif arıyorsanız onların bayılacağı bir seçeneğe sahipsiniz: Jöleli muhallebi tarifi. Pratik şekilde yapılan tarif ile çocuklarınıza güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Jöleli muhallebi tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

Jöle için:

10-12 adet kırmızı erik

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

1 paket limon aromalı jöle

1 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı buğday nişastası

Muhallebi için:

1 kilo süt

1 su bardağı un

ALTERNATİF MUHALLEBİ TARİFİ

Ferahlatıcı etkisi ve özel aroması ile yaz mevsimine özel bir lezzet olan lavantalı muhallebi, farklı tatlı seçeneği arayışında olanlara özel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ortama ferahlatması ile tanıdığınız lavantalar bu defa tatlınıza lezzet kazandırıyor. Pratik ve lezzetli bir tarif olan lavantalı muhallebi, özgün tarifi ile misafirlerinizi de çok şaşırtacak.

GEREKLİ MALZEMELER

1 çorba kaşığı lavanta

1 paket krema

1 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı toz şeker

Limon suyu

1 bardak su

1 su bardağı frambuaz ya da böğürtlen

Limon kabuğu

70 gram pirinç unu

1 litre süt

Yarım bardak toz şeker

HAZIRLANIŞI

Temiz ve küçük bir mutfak bezinin içine limon kabuğunu ve lavantayı sarın. Lavanta kesesiyle beraber sütün dörtte birini tencereye alın. İçine toz şekeri ve nişastayı ekleyip hafif hafif karıştırmaya başlayın. Devamlı karıştırmanız topaklanma olmasını engelleyecektir. Karışım iyice dağılınca sütün kalan kısmını da ekleyin. Tencereye kremayı da ekleyip ateşi kısık ayara getirin. Devamlı karıştırarak karışımı koyu kıvama gelene karıştırın.

Sos tavasına suda açtığınız nişasta, böğürtlen ve limon suyunu alın. Tavayı ocağa alın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Muhallebi tam kıvama geldiğinde ocağı kaptın ve lavanta kesesini muhallebinin içinde alın.

Muhallebiyi servis kaselerine alın. Üzerine sosu gezdirip buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun.