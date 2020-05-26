Ev yapımı tarifler! Jöleli muhallebi tarifi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ev yapımı tarifler! Jöleli muhallebi tarifi

Evinizde tatlı mı tatlı sevimli mi sevimli bir tarif hazırlamak ister misiniz? Özellikle çocuklarınızın çok seveceği jöleli muhallebi tarifi, tadı ve görüntüsüyle alışkanlık yapacak. İşte,jöleli muhallebi tarifi

Ev yapımı tarifler! Jöleli muhallebi tarifi
26.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:20

Çocuklarınız için özel tarif arıyorsanız onların bayılacağı bir seçeneğe sahipsiniz: Jöleli muhallebi tarifi. Pratik şekilde yapılan tarif ile çocuklarınıza güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Jöleli muhallebi tarifi!

GEREKLİ MALZEMELER

Jöle için:

10-12 adet kırmızı erik

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

1 paket limon aromalı jöle

1 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı buğday nişastası

Ev yapımı tarifler! Jöleli muhallebi tarifi

Muhallebi için:

1 kilo süt

1 su bardağı un

ALTERNATİF MUHALLEBİ TARİFİ

Ferahlatıcı etkisi ve özel aroması ile yaz mevsimine özel bir lezzet olan lavantalı muhallebi, farklı tatlı seçeneği arayışında olanlara özel bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ortama ferahlatması ile tanıdığınız lavantalar bu defa tatlınıza lezzet kazandırıyor. Pratik ve lezzetli bir tarif olan lavantalı muhallebi, özgün tarifi ile misafirlerinizi de çok şaşırtacak.

Ev yapımı tarifler! Jöleli muhallebi tarifi

GEREKLİ MALZEMELER

1 çorba kaşığı lavanta

1 paket krema

1 çorba kaşığı mısır nişastası

2 çorba kaşığı toz şeker

Limon suyu

1 bardak su

1 su bardağı frambuaz ya da böğürtlen

Limon kabuğu

70 gram pirinç unu

1 litre süt

Yarım bardak toz şeker

HAZIRLANIŞI

Temiz ve küçük bir mutfak bezinin içine limon kabuğunu ve lavantayı sarın. Lavanta kesesiyle beraber sütün dörtte birini tencereye alın. İçine toz şekeri ve nişastayı ekleyip hafif hafif karıştırmaya başlayın. Devamlı karıştırmanız topaklanma olmasını engelleyecektir. Karışım iyice dağılınca sütün kalan kısmını da ekleyin. Tencereye kremayı da ekleyip ateşi kısık ayara getirin. Devamlı karıştırarak karışımı koyu kıvama gelene karıştırın.

Sos tavasına suda açtığınız nişasta, böğürtlen ve limon suyunu alın. Tavayı ocağa alın ve kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Muhallebi tam kıvama geldiğinde ocağı kaptın ve lavanta kesesini muhallebinin içinde alın.

Muhallebiyi servis kaselerine alın. Üzerine sosu gezdirip buzdolabında dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun.

İlgili Haberler

Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
Tavuklu şiş mantı tarifi! Tavuk şiş mantı nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
En güzel yemek tarifleri! Ziron tarifi! Ziron nasıl yapılır?
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Evde yemek yapmak isteyenler için Ege mutfağından 10 efsane lezzet!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Şeker kullanmadan hazırlayabileceğiniz tatlı tarifleri nelerdir? Şekersiz tatlılar!
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Ev yapımı boza tarifi! Evde boza nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti Haber
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
Millet İttifakı'nın liderleri bayram ziyaretinde buluştu
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
İsviçre'de rahatsızlanan Türk vatandaş, Sağlık Bakanlığı'na ait özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Ali Koç'tan alt ligler için öneri: Süper Lig ve 1. Lig oynanmalı, alt ligler oynanmasın
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçarken şehrin giriş kapısına ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Karakaya Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Gülçin Ergül Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Antalya Twitter
Şu an buradasınız: Ev yapımı tarifler! Jöleli muhallebi tarifi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 16:20:59. #1.14#
title