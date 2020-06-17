Ev yapımı çubuk kraker tarifi
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Ev yapımı çubuk kraker tarifi

Vazgeçemediğiniz çubuk kraker lezzetini ev yapımı tadıyla denemek ister misiniz? 5 çaylarının vazgeçilmezi olacak olan çubuk krakeri, çocuklarınız da çok sevecek.

Ev yapımı çubuk kraker tarifi
17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:47

Çıtır çıtır çubuk kraker lezzetini mutfağınızda hazırlayabilir, hem siz hem de çocuklarınız keyifli anlar yaşayabilirsiniz. İşte ev yapımı çubuk kraker tarifi…

GEREKLİ MALZEMELER

125 gram tereyağı

2 yemek kaşığı sirke

3 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: 1 yumurta, 1 çay kaşığı pekmez, 5-6 yemek kaşığı susam

Ev yapımı çubuk kraker tarifi

HAZIRLANIŞI

Oda sıcaklığında bekletilmiş ve yumuşamış tereyağı ve diğer hamur malzemelerini bir kaba alarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru merdane ile 5-6 cm kalınlıkta olacak biçimde kesin. Krakerlere istediğiniz biçimi verebilirsiniz. Krakerleri tepsiye dizin. Yumurta ve pekmezi çırpın. Karışımı krakerlerin üzerine sürün. Tepsiyi önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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