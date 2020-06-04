Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
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Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Manisa'nın Soma ilçesinde yangın çıkan evde cesedi bulunan Hüseyin Durmaz'ın öldürüldüğü tespit edildi.

04.06.2020 20:32 | Son Güncelleme: 04.06.2020 20:37

Manisa'nın Soma ilçesinde yangın çıkan evde cesedi bulunan Hüseyin Durmaz'ın öldürüldüğü tespit edildi.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dünkü yangının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak tanık ifadelerine başvurdu.

Yangından kısa süre önce apartmanın önüne hafif ticari araçla gelen bir kişinin, binaya girip çıktığı belirlendi.

Hüseyin Durmaz'ın (46) cesedinde yapılan ilk incelemede, bıçak yarası tespit edildi. Durmaz'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, evin de elektrikli sobayla ateşe verildiği saptandı.

Hafif ticari araç Zonguldak'ta bulunurken, araç sahibi A.A. (43) gözaltına alındı. Zanlının Soma'ya getirileceği öğrenildi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Hürriyet Mahallesi Onbaşıoğlu Sokak'taki 2 katlı apartmanın üst dairesinde dün yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, evde Hüseyin Durmaz'ın cesedi bulunmuştu. Ailesi bir süredir Adana'da bulunan Durmaz'ın evde yalnız kaldığı belirtilmişti.

Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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