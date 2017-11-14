Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapan İşletmecilere Eğitim Verildi

Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, kent genelinde ev ve süs hayvanı satışı yapan 59 iş yeri sahibine ve yerel hayvan koruma görevlisi olmak için müracaat eden 12 kişiye eğitim semineri verildi.



5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanun kapsamında hazırlanan 'Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği' gereğince düzenlenen seminere toplamda 71 kişi katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Orman ve Su İşleri Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Ali Gezer, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Serdar Bayil ve Belediye Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı konuşmacı olarak katıldı.



Seminerde, 'hayvan ekolojisi, hayvan davranışları, hayvan bakımı ile hayvan refahı, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği, Ev ve Süs Hayvanı Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği ile konuyla ilgili yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları' ile yapılan çalışmalar hakkında eğitimcilere bilgi verildi.



Önümüzdeki günlerde seminere katılanlara sertifikaları verileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR