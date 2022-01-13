Ev ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - Aralarında eski haber sunucusu Ali Kırca'nın evinin de bulunduğu iki daire ve iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, evden ve iş yerinden hırsızlık suçlarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Şişli İnönü Mahallesi'nde 1 Ocak'ta S.M.'ye ait evden gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin çalışma yapan ekipler, kredi kartları, 13 parça çeşitli ziynet eşyası, altın çakmak, elmas yüzük, şövalye yüzüğü, 300 dolar ve 150 avro çalındığını belirledi.

Güvenlik kamera görüntülerinden kimliği belirlenen zanlının Y.B.'nin (21) geçmişte Ali Kırca'nın Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi'ndeki evinden ve Şişli Feriköy Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığını da tespit etti.

Şüphelinin, Kırca'nın evinden 3 bilgisayar, antika kılıç, ziynet eşyası ve çeşitli eşyalar çaldığı öğrenildi.

Kapalıçarşı'da yakalanan Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından "evden hırsızlık" ve "iş yerinden hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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