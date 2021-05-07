EV SAHİBİNİN YEMEK YAPARKEN GÖRDÜĞÜ YILAN KORKUTTU
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EV SAHİBİNİN YEMEK YAPARKEN GÖRDÜĞÜ YILAN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da evinin mutfağında yemek yaparken ocak üzerinde yılanı fark eden Merve Kılcan, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Antalya'da evinin mutfağında yemek yaparken ocak üzerinde yılanı fark eden Merve Kılcan, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarın ardından adrese gelen itfaiye, evin mutfak ve depo bölümünde uzun süre yılanı aradı ancak, yılan bulunamadı.

Kılcan, Birbirimizi görünce karşılıklı kaçtık. İnşallah çıkıp, gider dedi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi 1021 Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Merve Kılcan, yemek yapmak için evinin mutfağına girdi, ocak üzerinde demirlere dolanmış bir yılan olduğu fark etti. Kılcan korkuyla kaçarken, yılan da gözden kayboldu. Olay sırasında büyük şok yaşayan Merve Kılcan, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi ve yardım istedi. İhbarın ardından adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve gelen itfaiye, yılanı bulmak için uzun süre uğraş verdi. Mutfakta bulunan eşyaları kaldırıp, altına bakan ekipler yılanı bulamadı.

Daha önce de eve yılan girdiğini söyleyen Merve Kılcan, Yemek yapmak için mutfağa girmiştik. Ocağın üzerinde kıvrılan yılanı fark ettim. Ben korkudan odadan dışarıya kaçarken, oda kaçmış. Birbirimizi görünce karşılıklı kaçtık. İnşallah çıkıp, gider dedi.

EV SAHİBİNİN YEMEK YAPARKEN GÖRDÜĞÜ YILAN KORKUTTU
EV SAHİBİNİN YEMEK YAPARKEN GÖRDÜĞÜ YILAN KORKUTTU
EV SAHİBİNİN YEMEK YAPARKEN GÖRDÜĞÜ YILAN KORKUTTU
EV SAHİBİNİN YEMEK YAPARKEN GÖRDÜĞÜ YILAN KORKUTTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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