Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı
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Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Yaşam

- Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı Ordu'da çoğunlukla açık arazide yetişen kekikler ev hanımlarınca toplanmaya başladı.

- Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı

ORDU - Ordu'da çoğunlukla açık arazide yetişen kekikler ev hanımlarınca toplanmaya başladı.

Açık arazilerde kendiliğinden yetişen ve birçok hastalığa şifa olduğu söylenen, yemeklere ise ayrı bir lezzet katan kekikler özenle toplanıyor. Ev hanımlarınca güneşte kurutulan kekikler çoğunlukla yemeklerde kullanılıyor.

Kekiği zevkle topladığını dile getiren Günay Karademir, "Çocukluk yıllarımızdan bu yana her yıl bu zamanlarda kekiği toplarım. Güneşte kuruttuğum kekikleri çoğunlukla yemeklerimde kullanırım" dedi.

Karademir, kekiğin birçok hastalığa ise şifa olduğunu sözlerine ekledi.

Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı
Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı
Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı
Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı
Ev hanımlarının kekik mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık

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