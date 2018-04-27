Ev Hanımları Sahaya İndi

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Cemel Belde Belediyesinin tahsis ettiği spor salonda bir araya gelen ev hanımları, tenisten futbola, basketboldan badmintona çeşitli spor etkinlikleriyle stres atıyor.

Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, ev hanımlarının sosyal hayata katılımını artırmak için her hafta çarşamba günü Fatih Spor Kompleksi'ni kadınlara tahsis etti.

Komplekste sabah bir araya gelen çok sayıda ev hanımı, burada çay içip sohbet ediyor. Yürüyüş yapan, halay çeken kadınlar, tenis, futbol, basketbol, badminton gibi sporlar yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldede birçok ilke imza attıklarını söyledi.

Belde halkının mutluluğu için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini, Fatih Spor Kompleksi'nin haftanın bir günü sadece kadınlara hizmet verdiğini dile getiren Bulut, şunları dile getirdi:

"(Cennet anaların ayaklarının altındadır) diyen bir dinin mensubuyuz. Bu memlekette kadınların da erkekler kadar hakkı var. Kadınlarımız bizden 2 gün istemiş, meclisimizde arkadaşlarımızla değerlendiririz, belki 2 güne çıkartırız."

Ev hanımlarından Yeliz Akdağ da kendilerine bu imkanı sağlayan Bulut'a teşekkür ederek, "Hem sosyal aktivite hem de spor açısından çok iyi etkinlik oldu." dedi.

Hatice Metin, "Gençlerimiz, kızlarımız gelip burada etkinlik yapıyor, eğleniyor. Bu etkinliğin haftada iki güne çıkarılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.