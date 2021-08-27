Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı
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Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı

Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de meydana gelen bir trafo hırsızlığı olayını araştıran JASAT ekibi, hayatlarının şokunu yaşadı.

Denizli'de meydana gelen bir trafo hırsızlığı olayını araştıran JASAT ekibi, hayatlarının şokunu yaşadı. 10 metrelik direğe tırmanan 31 yaşındaki ev hanımının 250 kiloluk aküyü tek başına sökerek, 2 suç ortağıyla birlikte aşağıya indirip götürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Üzerlik Mahallesinde meydana geldi. Karayolu üzerindeki bir direkten elektrik trafosunun çalınması üzerine bölgede elektrik kesintisi yaşandı. İlk başta durumu normal bir kesinti zanneden vatandaşların, arıza bildirimi yapması üzerine gerçek ortaya çıktı. Elektrik trafosunun çalındığının belirlenmesi üzerine, jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Direğe tek başına çıkan ev hanımının 8 suç kaydı çıktı

Trafo hırsızlığını bir en hanımının gerçekleştirdiğini belirleyen jandarma ekipleri, büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ev hanımı Aysun S. (31) ile oto tamircileri Selahattin T. (28) ve Yılmaz Ç. (46) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Aysın S'nin 10 metrelik direğe tek başına çıkıp trafoyu yerinden söktüğü ve 2 suç ortağının yardımıyla aşağıya indirip alıp götürdüğü bildirildi.

Sorgulanmak üzere karakola sevk edilen ev hanımı Aysun S'nin 8, oto tamircileri Selahattin T'nin 10 ve Yılmaz Ç'nin ise 6 suç kaydının olduğu tespit edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı
Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı
Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ev hanımı 10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı - Haberler
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