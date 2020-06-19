Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cesedini gizlemekten tutuklandı YALOVA'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda İran uyruklu Masoud A.'nın (30) üzeri taş ve toprakla kapatılmaya çalışılan cesedi bulundu.

YALOVA'nın Termal ilçesinde ormanlık alanda İran uyruklu Masoud A.'nın (30) üzeri taş ve toprakla kapatılmaya çalışılan cesedi bulundu. Gözaltına alınan, ifadesinde birlikte gittikleri ormanda Masoud A.'nın intihar ettiğini öne süren ev arkadaşı aynı ülke vatandaşı R.A. (26), intihara yönlendirme', 'suçu bildirmeme', 'suç delillerini gizleme yok etme veya değiştirme' suçlarından tutuklandı.

Termal ilçesi Kaplıcalar mevkiindeki ormanlık alanda önceki gün erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, üzerinin toprak ve taş parçalarıyla kapatılmaya çalışıldığı belirlenen ceset üzerinde inceleme yaptı. Vücudunun bazı kısımlarının parçalandığı belirlenen ceset, incelemenin ardından otopsi için Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, cesedin Masoud A.'ya ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Masoud A.'nın Bahçelievler Mahallesi'nde birlikte yaşadığı ev arkadaşı R.A., gözaltına alındı. R.A. emniyetteki ifadesinde yaklaşık 10 gün önce birlikte ormana gittikleri Masoud A.'nın yanında getirdiği iple intihar ettiğini öne sürdü. R.A., ipi kesip arkadaşını indirdiğini, ardından da cesedini gömmeye çalıştığını, yaşadığı korku nedeniyle de olayı yetkili mercilere bildirmediğini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., çıkarıldığı mahkemece 'intihara yönlendirme', 'suçu bildirmeme', 'suç delillerini gizleme yok etme veya değiştirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA