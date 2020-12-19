Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor

19.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:15
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinden ev alma hayaliyle çalışmak için Arnavutluk'a giden mermer ustası Halil İbrahim Zeytun, polislere yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinden ev alma hayaliyle çalışmak için Arnavutluk'a giden mermer ustası Halil İbrahim Zeytun, polislere yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Zeytun'un eşi Meryem Zeytun, 3 çocuğuyla yalnız kaldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım beklediklerini söyledi.

İlçeye bağlı Akçay Mahallesi'nde yaşayan Halil İbrahim Zeytun, mermer ustası olarak Arnavutluk'a gitmek için çalıştığı atölyeden ayrıldı. Ailesine bir ev alma hayaliyle, arkadaşı Ahmet Cengiz ile birlikte mayıs ayında Arnavutluk'un Tiran kentine giden Zeytun, çalıştıkları şirketin kaçak olduğu iddiasıyla sınır dışı edildi. Şirket yönetimiyle görüşen Zeytun'a bir hafta İstanbul'da kalması, daha sonra turist gibi Tiran'a tekrar gitmesi söylendi. Zeytun da arkadaşıyla birlikte yeniden Tiran'a gitti. Burada yapışan pasaport kontrolünden sonra polislerle tartışma yaşadığı öne sürülen Zeytun, bir memura yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeytun'un ailesi, devlet yetkililerinden yardım beklediğini söyledi.

Eşinin tutuklanmasının ardından çocuklarıyla birlikte perişan olduklarını söyleyen Meryem Zeytun, "Havalimanında yaşanan arbedenin görüntüleri elimizde var. Eşim, polislere vurmuyor. Eğer böyle bir durum varsa, hak ettiği cezayı Türkiye'de fazlasıyla çeksin. Çaresiz ve yalnız kaldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, bakanlarımızdan bize el uzatmasını istiyorum. Lütfen bize yardım edin" diye konuştu.

Tiran'da 7 aydır tutuklu olan Halil İbrahim Zeytun'un 9 yaşındaki kızı Saadet Zeytun ise babasını çok özlediğini ve ona kavuşmayı istediğini belirtti.


Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor
Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Ezgi Mola İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Karar Instagram Galatasaray Fatih Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ev alma hayaliyle gittiği Arnavutluk'ta tutuklandı, ailesi yardım bekliyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:14:56. #1.14#
title