02.09.2019 21:00

'Ev alırken sağlamlığına değil, görselliğine bakıyoruz'

DEPREM riski olan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de, vatandaşlar ev alırken evin ve zeminin sağlamlığına değil, manzarasına, görselliğine ve şehre yakınlığına dikkat ediyor. Edirne Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı Serhat Çeker, "Daire satın almak isteyenler zemin konusuna uzak kalıyorlar. Depreme dayanıklılığına, dere yatağında olup olmadığına bakmıyorlar. İçindeki malzemeye ve görselliğe bakıyorlar" dedi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Türkiye'de deprem tehlike durumunun değiştiğini ve yenilenen 'deprem tehlike haritası'nın e-devlet üzerinden incelenebileceğini belirterek, özellikle gayrimenkul satın alacakların belirli bölgelere yakınlığına göre değil, bina zemininin sağlamlığına göre tercih yapmaları gerektiğini açıkladı. Öncel, insanların ev değil, zemin almaları gerektiğini dile getirerek, "Çünkü ev dediğiniz 30 yıl sonra kentsel dönüşüme giriyor. O nedenle ev alma, zemin al diyorum. Burada bir emlakçıya gittiğinizde binanın 12 şiddetinde depreme bile dayanacağını iddia ediyorlar. Zemin araştırması nedir, zemin araştırması Eurocode standardına göre mi yapılmıştır, üniversite onaylı bir rapor var mıdır, üniversite danışmanlığı alınmış mıdır? Bir bina için bunlar çok önemlidir" dedi.

'MANZARAYA BAKMAYIN'

Edirne Emlak Müşavirliği Derneği Başkanı Serhat çeker, ev satın almak isteyenlerin evin sağlamlığına ve zemin yapısına bakmadığını belirterek, "Daire satın almak isteyenler zemin konusuna uzak kalıyorlar. Depreme dayanıklılığına, dere yatağında olup olmadığına bakmıyorlar. İçindeki malzemeye ve görselliğe bakıyorlar. Edirne riskli bölge, nehirlerimiz çok var. Yumuşak bir zemin olduğu için çok katlı yapılmaması gerekiyor" dedi.

Ev satın alacakların evin manzarasına bakmamaları gerektiğinin altını çizen Çekver, "Evi satın alacak kişiler görselliğine, manzarasına bakmasınlar. Kullanılan malzemeye, çevresinde dere yatağı var mı, bunlara bakmaları gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kayalık bölgeleri tercih etmelerinde yarar var" dedi.

'ZEMİN ETÜDÜNE BAKILMASI GEREKİYOR'

İnşaat malzemesi satıcısı ve müteahhit Atakan Akgül, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğuna vurgu yaparak, "Ülkemiz maalesef deprem bölgesinde, geçmişte de baktığımızda da bunun zararlarını gördük. İlk önce zemin etüdüne bakılması gerekiyor. Alınacak olan konutun dış görselinden ziyade, kullanılan malzemeler, demirler, betonlar hangi sınıf olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Görselden ziyade bizim için önemli olan zemini" dedi.

Ev alacakların evin görselliğine baktığını ifada edip vatandaşı ev uyaran Akgül, "Alacağınız konutta yapı denetimden kullanılan malzemelerin kalitesine bakabilirsiniz. Müşteri genelde evin içine girdiği zaman bakmış olduğu ilk şey görsellik.Beton sınıfları vardır, bunlar çıkan mimariye göre kullanılır. Genelde Edirne bölgesinde C-25-30 veya C-30-37 beton kullanılmaktadır" dedi.

VATANDAŞLAR KONUMUNA DİKKAT EDİYOR

Faizler düştüğü için bankadan kredi çekerek ev satın almayı düşündüğünü söyleyen ve ev alırken konumuna ve ulaşımına dikkat ettiğini belirten Erkan Ak, "Ev alırken konumuna ve ulaşımına çok dikkat ediyorum. Çocuğum açısından muhiti de çok önemli" dedi.,

Ev alırken ilk önce komşularına dikkat ettiğini belirten Nilgün Sürücü İmiş ise, "Semtine, komşularına dikkat ederim. Depreme dayanıklılığı hakkında pek bilgim olmadığı için bilen birilerine sorarım. Zemini de önemli ama benim için en önemli olan komşular" dedi. Ali Çelik de, "Komşularıma ve muhite dikkat ederim. Artık yaşımız geldi ve hastaneye yakın olması benim için önemli" dedi.

Kaynak: DHA