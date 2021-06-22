EURO 2020: İtalya Başbakanı Draghi, turnuvanın finalinin İngiltere'de oynanmaması için çalışacağını söyledi
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EURO 2020: İtalya Başbakanı Draghi, turnuvanın finalinin İngiltere'de oynanmaması için çalışacağını söyledi

EURO 2020: İtalya Başbakanı Draghi, turnuvanın finalinin İngiltere'de oynanmaması için çalışacağını söyledi
BBC - Haberler | Dünya

Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinin, Delta varyantı nedeniyle İngiltere dışında bir yerde yapılması için çalışacağını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinin, Delta varyantı nedeniyle İngiltere dışında bir yerde yapılması için çalışacağını söyledi.

Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Draghi, ortak basın toplantısında, 11 Temmuz'da Londra'da yapılması planlanan EURO 2020 final maçıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Basın toplantısında bir gazeteci, İngiltere'de Delta varyantı nedeniyle koronavirüs vakalarının arttığını hatırlatarak "İtalya favoriler arasında. Finaller Roma'ya taşınabilir, buna yönelik bir çalışmanız olacak mı?" diye sordu.

Draghi, "Cevabım evet. Finalin vakaların hızla arttığı bir yerde yapılmaması için çalışacağım" diye yanıt verdi.

'Türkiye ile göç anlaşması yenilenmeli'

İtalya Başbakanı Draghi'nin Almanya ziyareti, Perşembe ve Cuma günleri yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleşti. İtalya zirvede AB'nin göç konusunda bir anlaşmaya varmasını istiyor. Özellikle Akdeniz'i geçerek İtalya üzerinden Avrupa'ya giriş yapan göçmenlerin AB üyesi ülkeler arasında dağılımı için otomatik bir mekanizma tesis edilmesi İtalya'nın öncelikleri arasında yer alıyor.

Merkel-Draghi görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri de göç meselesiydi. İki lider basın toplantısında yaptıkları açıklamada, AB'nin başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika'da daha fazla varlık göstermesi hususunda görüş birliğinde olduklarını söyledi.

Draghi'nin Almanya ziyareti öncesinde İtalya basınında çıkan haberlere göre Berlin'deki görüşmede, AB'nin Türkiye ile yaptığı göç anlaşmasının bir benzerini de Afrika ülkeleriyle yapması üzerinde durulması da bekleniyordu. Merkel ve Draghi bu yönde olası bir anlaşmayla ilgili somut bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Almanya ve İtalya başbakanları, Türkiye ile AB arasında 2016 yapılan göç anlaşmasının sürmesinden yana olduklarını da söyledi.

Merkel, bu anlaşmayla ilgili bir soruya yanıt verirken "Türkiye çok sayıda, 3 milyonun üzerinde göçmene ev sahipliği yapıyor ve bu sebeple bizim tarafımızdan desteklenmeyi sonuna kadar hak ediyor" dedi.

Bu konunun AB Liderler Zirvesi'nde görüşüleceğini belirten Merkel, "Türkiye ile iş birliği olmaksızın ilerleyemeyeceğimiz konusunda (Draghi ile) aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Draghi de bu soruya yanıt olarak "Türkiye'yle anlaşmanın yenilenmesi konusunda cevabım evet" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün La Repubblica gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, AB'nin Türkiye ile yaptığı göç anlaşmasının "güncellenmesi gerektiğini" söyledi.

Maas, "Türk hükümetiyle yaşadığımız tüm zorluklara rağmen göç konusunda hatırı sayılır bir yük üstlendiklerini kabul etmeliyiz… Türkiye ile göç anlaşmasını güncellemenin AB'nin çıkarına olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gazetenin "Ama Recep Tayyip Erdoğan bu anlaşmayı Avrupa'ya şantaj yapmak için kullanıyor" demesi üzerine de Alman Bakan şöyle karşılık verdi:

"Türkiye ile şu an oldukça yapıcı ilişkiler içindeyiz. Türkiye de AB ile iyi ilişkiler kurmanın kendi çıkarına olduğunu kabul etti. Ancak Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı alanında ilerleme kaydetmesi elzem. Vize serbestisi ve gümrük birliği düğümünü çözmek için birçoklarının istediği de bu."

EURO 2020: İtalya Başbakanı Draghi, turnuvanın finalinin İngiltere'de oynanmaması için çalışacağını söyledi
BBC

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