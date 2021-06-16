EURO 2020 gruptan nasıl çıkılır? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020 grup maçları devam ediyor. Çarşamba günü Galler, pazar günü İsviçre ile karşılaşacak Milliler'e 4 puan yetebilir. Ancak averaj kötü olduğu için mutlaka fazla golle çözmeliyiz. Teknik Direktör Şenol Güneş bu nedenle antrenmanda ilginç bir çalışma gerçekleştirdi. Peki, EURO 2020 gruptan nasıl çıkılır? Türkiye gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020 açılışını İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, bugün maalesef Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Bu noktada, EURO 2020 gruptan nasıl çıkılır? sorusu merak edilmeye başlandı. İşte A Millî Takım'ın EURO 2020'de üst tur senaryoları...

EURO 2020'DE TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? İŞTE PUAN DURUMU

1- İtalya/ 3 puan

2- İsviçre/ 1 puan

3- Galler/ 1 puan

4- Türkiye/ 0 puan

Gruplar puan eşitliğinin söz konusu olması durumunda bazı koşullar ele alınacak. Bunlar; takımlar arasındaki gol averajı, gruptaki gol averajı, takımlar arasında atılan gol sayısı, Fair-Play puanı, grupta atılan gol sayısı, elemeler genel sıralama olarak karşımıza çıkıyor.

En iyi 3.'lük için ise; en çok puan toplamak, gol averajı, atılan gol sayısı,Fair-Play puanı, elemeler genel sıralama durumları değerlendirilecek.

GÖZLER İTALYA'DA

İKİ maçta alınacak 1 galibiyet ve 1 beraberlik 'Bizim Çocuklar' için yeterli olsa da gözler İtalya'da olacak. Gök Mavililer'in İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 3 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın grupta kalan iki maçında 4 puana ulaşması durumunda bile averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

PENALTILARA KALIR MI?

TURNUVANIN grup aşamasının son maçında aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya gelmesi ve bu maçın da beraberlikle bitmesi halinde bir sonraki tura çıkacak taraf penaltılarla belirleniyor. Bu senaryo henüz hiçbir büyük turnuvada gerçekleşmedi.

16 Haziran Çarşamba ….19.00…. Türkiye-Galler

16 Haziran Çarşamba ….22.00 ……İtalya-İsviçre

20 Haziran Pazar…………19.00…Türkiye-İsviçre

20 Haziran Pazar…………19.00……..İtalya-Galler