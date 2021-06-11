EURO 2020 finali ne zaman? EURO finali nerede oynanacak? İşte final maçının tarihi!

Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı. Koronavirüs koşulları nedeniyle 2020 yazından 2021 yazına ertelenen Avrupa Şampiyonası için çok az bir zaman kaldı. Türkiye'nin de A Grubu'ndan katıldığı turnuva için heyecan dorukta. Peki, EURO 2020 finali ne zaman? EURO finali nerede oynanacak? İşte final maçının tarihi!

60 yıllık turnuva tarihinde bu yıl ilk kez 11 farklı şehirde oynanacak. Avrupa Şampiyonası'nda yer alan 24 takımın maçları 12 farklı kentte oynaması öngörülüyordu ancak Bilbao'nun çıkartılmasıyla bu sayı 11'e düştü. EURO finali nerede oynanacak? İşte final maçının tarihi!

EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Avrupa Şampiyonası 11 Haziran 2021 - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Turnuva koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmeden önce final tarihi 12 Temmuz 2020 olarak planlanmıştı.Ancak bu yaz düzenlenen EURO 2020 finali, 11 Temmuz 2021 Pazar günü TSİ 21.00 olarak revize edildi.

EURO 2020 yarı finali ne zaman?

EURO 2020 yarı final maçları ise 6 Temmuz Salı ve 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

EURO 2020 finali nerede oynanacak?

Avrupa Şampiyonası tarihinde bu yıl turnuva ilk kez 11 şehirde düzenlenecek ancak final ve yarı final maçları İngiltere'de oynanacak.

Hem yarı final hem de final maçına Wembley Stadı eşlik edecek.

Wembley'de daha önce Avrupa Şampiyonası düzenlendi mi?

2002 yılında yıkılan eski Wembley Stadı, EURO '96 finaline ev sahipliği yaptı.

Bu şampiyonada Almanya, Oliver Bierhoff'un Çek Cumhuriyeti'ne attığı altın gol sayesinde üçüncü kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

EURO 2020 finali nasıl izlenir?

2020 Avrupa Şampiyonası'nın yayın hakları TRT'de bulunuyor.

EURO 2020 maçlarını bu yıl TRT veya TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

?EURO 2020 finaline seyirci alınacak mı?



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın gerçekleştirileceği şehirlerdeki statlara farklı kapasitelerde seyirci alınacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak statlardan İspanya'nın Sevilya kentindeki La Cartuja'da oynanacak maçlarda 16 bin kişiye kadar seyirci alınacak.

Almanya'nın Münih kentinde yapılacak karşılaşmaların ise 14 bin seyirciyle oynanmasına izin verilecek.

Budapeşte yüzde 100, Saint Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag ve Glasgow yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin verecek.

EURO 2020 yarı final ve final maçlarında ise kısıtlı olarak seyirci alımına izin verilecek.

EURO finalleri daha önce hangi ülkelerde oynandı?

Avrupa Şampiyonası finallerine daha önce 12 farklı ülkede 13 farklı mekan ev sahipliği yaptı.