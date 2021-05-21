EÜ Konservatuvarından kuruluş yıl dönümüne özel konser
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EÜ Konservatuvarından kuruluş yıl dönümüne özel konser

EÜ Konservatuvarından kuruluş yıl dönümüne özel konser
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından EÜ 41. Kültür Sanat ve Spor Şenliği kapsamında hazırlanan "Konservatuvar Söylüyor" kuruluş yıl dönümü konseri online olarak sahne aldı.

Ege Üniversitesi Youtube kanalından yayınlanan konserde konservatuvar öğretim elemanları solo performansları ile öğrencilerle buluştu. Konserin açılış eserleri olan "Kırmızı Gülün Adı Var" ve "Muhabbet Bağı"parçalarına Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti.

Konser öncesi bir konuşma gerçekleştiren Rektör Budak, Ege Üniversitesinin 66'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek konseri tertip eden EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Genel Sanat yönetmenliğini konservatuvar müdür yardımcısı Öğretim Görevlisi Salih Sütoğlu'nun yaptığı programda; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Pop Müziğinden örnekler seslendirildi. Online konserde; Seher Dilmaç Meriç, Tolga Meriç,Dr. Barış Doğan, Dr. Serap Nargaz, Atabey Aydın, Erdal Güral, Senem Ersin, Doç. Dr. Hale Yamaner, Derya Tansu, Buket Tüzün ve Tarkan Erkan performanslarını sergiledi.

Konserde; "Affetmem Asla Seni", "Mazideki Aşk", "Papatya Gibisin", "Bizim Evde Şeker Lokum Badem Var", "Esbap Serdim Sicime", "Tanrıdan Diledim", "Yolcu", "İzmir'in Kavakları", "Sarışınım", "Masal", "Islak Islak" gibi her türden eserler ile dinleyenler keyifli anlar yaşadı.

Kaynak: Bültenler

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