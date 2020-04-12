EÜ'de "Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlüğün merkezin kurulmasına ilişkin talebi Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edildi ve merkez yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma ve uygulama merkezlerinin disiplinler arası bir misyon üstlendiklerini, en önemli amaçlarının ise toplumsal ihtiyaçları ve sorunları belirlemek ve bu doğrultuda çözümler üretmek olduğunu belirtti.

Üniversitenin kısa vadedeki en önemli hedefinin adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırmak olduğunu ifade eden Budak, şunları kaydetti:

"Bir diğer vazgeçilmez hedefimiz ise dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almaktır. Göreve başladığımızda belirlediğimiz yol haritası ve uygulamaya koyduğumuz planlarımız doğrultusunda her iki amacımıza ulaşmak için yoğun bir gayretle çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla pek çok yeni akademik ve idari birimi üniversitemize kazandırdık. Bireyselleştirilmiş Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezimizin kurulması ile birlikte EÜ bünyesinde uygulama ve araştırma merkezi sayısı 40'a ulaştı.

Bireyselleştirilmiş tanı, tarama, önleme ve tedavi yöntemleri üzerinde çalışacak merkez hedefleyici tedaviler, immünoterapiler ve gen tedavileri alanında yürütülen projelere destek verecek.

Kaynak: AA