ETÜ ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi arasında yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü

MALATYA (İHA) - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı ziyaret etti.

Eğitim öğretim konularının ele alındığı görüşmede mevkidaşına ETÜ'de bahar döneminde yapılması planlanan akademik ve idari çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Çakmak, bölge üniversiteleri arasında yapılacak iş birliklerinin yükseköğretim ekosistemine olumlu katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Görüşmenin her iki üniversite adına verimli geçtiğini ifade eden Rektör Aysun Bay Karabulut ise misafirperliği ve ilgisinden dolayı Rektör Çakmak'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Görüşme karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel