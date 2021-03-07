ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; "Türk kadını, azmin ve cesaretin timsalidir"
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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; "Türk kadını, azmin ve cesaretin timsalidir"

07.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:04
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücün kadınlar olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın, ailede olduğu gibi ekonomide ve toplumsal yaşamda da çok...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücün kadınlar olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın, ailede olduğu gibi ekonomide ve toplumsal yaşamda da çok daha aktif rol almasını arzu ediyoruz" dedi.

Mesajında, toplumun en önemli yapı taşının aile, ailenin de en önemli unsurunun anne olduğunu ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik kadınların, tabiatı gereği annelik gibi kutsal bir görevi üstlendiğini ve bunun yanı sıra yaşamın her zorluğunu omuzlarında taşıdığını söyledi. Yeryüzündeki kültür ve medeniyetlerin kadın ve erkeğe, fiziksel ve duygusal farklılıklarından dolayı roller, vazifeler verdiğini ve farklı sorumluluklar yüklediğini kaydeden Başkan Yücelik, "Kadınlarımız, temel görevleri haricinde, sosyal hayatta, iş yaşamında, siyaset sahnesinde, erkekler kadar yer alamamıştı. Kadın ve erkek fırsat eşitliği kavramının, toplum tarafından kabul görmeye başlamasından sonra, kadınlar sosyal hayatta, iş yaşamında ve siyasette her geçen gün daha çok yer almaya başladı. Bu açıdan merhametin, sevginin, hoşgörünün, özverinin timsali olan kadınlarımız için bu süreci hızlandırmak ve kadınlarımızın hak ettiği seviyede temsilini ve katılımını sağlamak çok önemlidir" dedi.

Türk kadınlarının vatan savunmasında, dünyanın hiçbir coğrafyasında görülmeyecek bir özveri ve cesaretle, erkeğiyle birlikte canı pahasına mücadele verdiğini dile getiren Başkan Yücelik mesajında şu ifadeleri kullandı; "Yakın tarihimizde; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Halime Çavuş ve daha yüzlercesi bu vatan için düşmana karşı cephelerde mücadele verdi. Azmin ve cesaretin timsali olan kadınlarımız bugün de yine ailesi için ülkesi için özveriyle mücadelesini sürdürmektedir. Bu sebeple, bugünün anısına aile ve toplumdaki rolü, sadakati ve emeklerinden dolayı tüm kadınlarımıza minnet duyuoruz. Ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük gücümüz olan kadınlarımızın, ailede olduğu gibi ekonomide ve toplumsal yaşamda da çok daha aktif rol almasını temenni ediyor, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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