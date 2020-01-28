ETSO ve Aşkale Çimento'dan depremzedelere 300 Bin TL Yardım

28.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:30

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören vatandaşlar için ünlü televizyon sunucusu Acun Ilıcalı'nın başlattığı kampanyaya 300 Bin lira ile destek verdiklerini açıkladı.



TV8'de canlı olarak yayınlanan kampanyaya telefonla bağlanan ETSO ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, ETSO adına 200 Bin, Aşkale Çimento adına da 100 Bin lira ile kampanyaya destek vereceklerini söyledi. Bugün itibarıyla toplam 73 milyon lira yardım toplanan programda Acun Ilıcalı ile yaptığı görüşmede, deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Yücelik, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diledi. Depremin yaralarının sarılması için bütün Türkiye'nin ele ele verip gönül birliği içinde yardıma koştuğunu dile getiren Yücelik şunları söyledi; "Kim hangi düşüncede olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun hiç farketmiyor ve zorda olanın, darda kalanın imdadına yetişiyor. Böyle zor günlerde Türk Milleti'nin asaletine bütün dünya şahit oluyor. Biz de Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören insanlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi için bu kampanyaya katkıda bulunmak istedik. Devletimiz ve milletimiz bütün imkanlarıyla en kısa sürede depremzede vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderecek güçtedir."



Acun Ilıcalı'ya duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Yücelik, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak depremzedeler için başlattıkları nakdi yardım kampanyasının da devam ettiğini belirterek, yardımda bulunmak isteyenlerin, TR84 0001 2009 3420 0010 2613 28 Halkbank İBAN hesabına yardımda bulunabileceklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA