ETS 2 sistem gereksinimleri 2021! Euro Truck Simulator 2 kaç GB? Euro Truck Simulator 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

2021'de yayınlanan Euro Truck Simulator 2 oyunu ülkemizde yoğun bir ilgi görüyor. Euro Track Simulator 2 oyununu oynamak için bazı sistem gereksinimleri bulunmakta. Peki, ETS oyunu kaç GB hafıza kaplıyor, sistem gereksinimleri neler çok merak ediliyor. Peki ETS sistem gereksiminleri nelerdir? ETS hangi bilgisayarlara yüklenir? ETS minimum ekran kartı ve ram nedir? Euro Truck Simulator 2 kaç GB? ETS 2 önerilen, minimum sistem gereksinimleri 2021!

Tır sürme simülatörü Euro Truck Simulator 2, geniş bir kesim tarafından oynanmaya devam ediyor. Euro Truck Simulator 2 oyunu ülkemizde özellikle kültürümüzden gelen, tır sürmeyi ve uzun yolculuk yapmayı sevenler için talep gören oyunlardan bir tanesi. Fakat oyunun kötü yanı Windows , MAC OS X ve SteamOS+ için farklı sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

Euro Truck 2 Simulator, SSC Software tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simulatörü olan oyundur. 19 Ekim 2021'de Microsoft Windows için çıkmış olan günümüz Avrupa'sını temel almıştır. 13 Nisan 2013'te Linux, 29 Ocak 2015'te MacOS için yayınlanmıştı. Oyunda Scnia, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault ve Mercedes Benz olmak üzere 7 adet lisanslı kamyon markası bulunmaktadır. Peki ETS sistem gereksinimleri neler, oyunun boyutu kaç GB tüm detaylar haberimizde...

EURO TRUCK SIMULATOR 2 OYNANIŞI

Önemli yüklerinizi kamyonunuzla akıl almaz mesafelere teslim edin, Avrupa'yı bir uçtan uca dolaşırken yolların kralı olun!

İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya ve pek çok diğer ülkede keşfedilecek düzinelerce şehir var.

Dayanıklılık, beceri ve hız sınırlarınız zorlanacak. Direksiyonun başına geçin ve seçkin bir kamyon ekibinin parçası olmak için gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlayın!

Temel Özellikler:

60'tan fazla Avrupa kentinden bir diğerine çok çeşitli yükler taşıyın.

Siz yükleri teslim etmekle meşgulken büyümeye devam eden kendi şirketinizi işletin.

Kendi kamyon filonuzu kurun, garaj satın alın, şoför tutun, maksimum kar elde etmek için şirketinizi yönetin.

Performanstan görselliğe değişen, çok sayıda kamyon ayar seçeneği.

Araçlarınızı isteğe bağlı lamba, koruyucu demirler, korna, işaret ışıkları, egzoz ve daha fazlasıyla özelleştirin.

Binlerce kilometre uzunluğunda gerçek yol ağları, yüzlerce ünlü simge ve yapı.

ETS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

ETS 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win XP, Vista, 7, 8

İşlemci: 2.4 GHz

Bellek: 2 GB RAM

HDD: 4 GB

DirectX: 10

ETS 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri