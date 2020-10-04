Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı
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Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı

04.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:07

Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı 3 gündür evden çıkmayan adam tavanda asılı halde bulundu Eve giden oğlu kan izleri ve babasının cesediyle karşılaştı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahsın tek başına yaşadığı evden gelen kokulardan şüphelenen çevredekiler, durumu...

Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı

3 gündür evden çıkmayan adam tavanda asılı halde bulundu

Eve giden oğlu kan izleri ve babasının cesediyle karşılaştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahsın tek başına yaşadığı evden gelen kokulardan şüphelenen çevredekiler, durumu oğluna haber verdi. Eve giden şahıs, yerdeki kan izleri ile babasını iple tavana asılı cesedini buldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Daharağa Sokaktaki 26 numaralı evde yaşandı. İddiaya göre mahalledeki vatandaşlar, tartıştığı ettiği eşi ve çocukları evden ayrıldığı için tek başına yaşayan Necmettin Uyguner'in evinden kötü kokular geldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen komşuları, ayrı evde yaşayan 24 yaşındaki oğlu Mehmet U.'ya haber verdi. Eve giden Mehmet U., komşulara ait evin damından evin içine girince babasının iple tavana asılı olduğunu gördü.

Kan izleri olduğu iddia edildi

Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kan izlerinin de olduğu iddia edilen evin çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, kimsenin eve yaklaşmasına izin vermedi. Olayı duyan şahsın yakınları, evin önünde toplanarak sinir krizleri geçirdi.

Tek başına yaşıyordu

Tartıştığı eşi ve çocuklarının bir ay önce evi terk ettiği iddia edilen Necmettin Uyguner'in tek başına yaşadığı ve komşularının 3 gündür kendisini mahallede görmedikleri öğrenildi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı
Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı
Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı
Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı
Etrafa yayılan kötü koku acı gerçeği ortaya çıkarttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT

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