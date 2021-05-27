ETO Başkanı Güler'den, Ataç'a ziyaret
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ETO Başkanı Güler'den, Ataç'a ziyaret

ETO Başkanı Güler'den, Ataç'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile bir araya geldi.

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile bir araya geldi.

Başkan Ataç, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'i ağırladı. Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen ziyarette ikili, kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Eskişehir'de pandeminin etkileri ve yapılabilecek çalışmalar hakkında da görüşen Başkan Ataç ve Başkan Güler, Tepebaşı Belediyesi ve ETO arasındaki iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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