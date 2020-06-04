Etli taco tarifi! Eti taco nasıl yapılır?
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Etli taco tarifi! Eti taco nasıl yapılır?

Mutfağında farklı lezzetlere yer vermek isteyenler için özel bir seçenek olan etli taco, Meksika mutfağının en özel lezzetlerindendir. Görünümü ile dikkat çeken taco, lezzeti ile alışkanlık yapıyor. Peki,eti taco nasıl yapılır? Etli taco tarifi!

Etli taco tarifi! Eti taco nasıl yapılır?
04.06.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:43

Mısır unundan yapılan taco, tortilla adlı lavaşın içinde çeşitli malzemeler konularak yapılıyor. Leziz bir tarif olan etli taco, görünümü ile görenlerin iştahını kabartıyor.

GEREKLİ MALZEMELER

1 soğan, tuz karabiber, kekik, kırmızı toz biber, toz kişniş, cheddar peyniri, mısır unlu tortilla, 1 kırmızı kapya biberi, yarım çay bardağı dilimlenmiş jalapeno biberi, 1 çay bardağı konserve mısır, 2 diş sarımsak, 250 gram kıyma, 1 çay bardağı Meksika fasulyesi

YAPILIŞI

Soğanları yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsakları ezin. Tavada zeytinyağını kızdırıp soğan ve sarımsakları pembeleşene kadar tavada kızartın. Kıymayı da ekleyip kavurun. Kaypa biberi ev jalepano biberini ince ince dilimleyip tavaya alın. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca Meksika fasulyesini, konserve mısırı tavaya ilave edin. Karabiber ve tuzu da ekleyip biberler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.

Tortillaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tavada hazırladığınız kıymalı harcı tortillaların üzerine yerleştirin. Rendelediğiniz cheddar peynirini de tortillaların üzerine serptikten sonra 200 dereceye ayarlı fırına tepsiyi dürün.

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