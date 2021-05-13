Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı

Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD'de UCLA Mattel Çocuk Hastanesi doktorlarının, AIDS'ten yararlanarak geliştirdikleri gen terapisiyle, doğuştan bağışıklık sistemi olmayan 48 bebek ve küçük çocuğa, çalışan bir bağışıklık sistemi sağladığı belirtildi.

ABD'de UCLA Mattel Çocuk Hastanesi doktorlarının, AIDS'ten yararlanarak geliştirdikleri gen terapisiyle, doğuştan bağışıklık sistemi olmayan 48 bebek ve küçük çocuğa, çalışan bir bağışıklık sistemi sağladığı belirtildi.

UCLA Mattel Çocuk Hastanesi doktorlarının, AIDS hastalığından yararlanarak geliştirdikleri gen terapisiyle, nadir ve ölümcül bir kalıtsal hastalıkla doğarak bağışıklık sistemi olmayan 50 çocuktan 48'ini tedavi ettiği bildirildi.. Klinik araştırmanın lideri Dr. Donald Kohn basına yaptığı açıklamada 'ölümcül olabilecek bir hastalığı alıp çocukların çoğunu tek bir tedaviyle iyileştirdiklerini' ifade etti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ OLMAYAN ÇOCUKLAR, İZOLE YAŞAMAK ZORUNDATedavi edilen çocuklarda, kalıtsal bir genetik kusurun neden olduğu şiddetli kombine immün yetmezlik sendromu veya SCID olduğu ve bu durum bağışıklık sistemini oluşturan kemik iliğinin kan hücrelerinin sağlıklı versiyonlarını yapmasını engellediği ifade edildi. Bu tip hastaların tedavi edilmemesi durumunda genellikle yaşamlarının ilk veya iki yılında hayatını kaybettiği belirtilirken, bu hastalıkla doğan çocukların mikroplardan izole olmak için plastik bir balon veya odanın içinde yaşamalarının gerektiğine yer verildi.

Doktorların geliştirdiği gen tedavisinde, bağışıklık sistemi olmayan hastadan kan oluşturan kök hücrelerinin bir kısmı alınıyor, daha sonra ADA geninin yeni bir kopyası, etkisiz kılınmış bir AIDS virüsü tarafından kök hücreye gönderiliyor. Düzeltilen hücreler daha sonra enfeksiyonla savaşabilecek sağlıklı bağışıklık hücrelerinin sürekli olarak üretilmesi amacıyla çocuğun vücuduna geri gönderiliyor. UCLA liderliğindeki çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine tarafından yayınlandı ve online yapılan American Society of Gene & Cell Therapy konferansında sunuldu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD'den dikkat çeken araştırma! İkinci doz Kovid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
ABD'den dikkat çeken araştırma! İkinci doz Kovid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
Yorgunluktan hayatlarını kaybettiler!
Yorgunluktan hayatlarını kaybettiler!
Sahil kıyısında yürüyenler fark etti: 900 metre derinlikte yaşıyor
Sahil kıyısında yürüyenler fark etti: 900 metre derinlikte yaşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 17:28:59. #1.16#

title