Etkili olan sağanakta Dümbüllü deresi kısmen taştı
Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle Dümbüllü deresi kısmen taştı.
25.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:48
Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle Dümbüllü deresi kısmen taştı.
İlçede iki gündür etkisini sürdüren yoğun sağanak sebebiyle Dokuzdeğirmen, Nüğürcük, Çayüstü, Süleymanlı ve Çatak mahallelerinden geçen Dümbüllü deresinde su seviyesi yükseldi.
Bu mahallelerdeki vatandaşlar, derenin bazı bölümlerindeki küçük çaplı taşkınlar yüzünden olası su baskını riskine karşı önlem almaya çalıştı.
Kaynak: AA