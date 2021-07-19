Etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
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Etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Muradiye Şelalesi Vatandaşların şelale ziyaretleri Fotoğrafçıların şelaleyi fotoğraflaması Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan ile röportaj Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturduVAN (AA) Van'ın Muradiye ilçesinde yağan yağmurlar sonrası Muradiye Şelalesi'nin debisi yükselirken rengi...

Muradiye Şelalesi

Vatandaşların şelale ziyaretleri

Fotoğrafçıların şelaleyi fotoğraflaması

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan ile röportaj Van'da etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

VAN (AA) Van'ın Muradiye ilçesinde yağan yağmurlar sonrası Muradiye Şelalesi'nin debisi yükselirken rengi 'de değişti.

Dört mevsim Farklı görsel şölen sunan yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Muradiye Şelalesi'ni ziyarete gelen vatandaşlar, şelaleyi izlerken fotoğraf tutkunları 'da rengi değişişsen şelaleyi fotoğrafladı

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan Van'da yaşıyorum şuanda Muradiye şelalesindeyim sürekli buralara gelip şelalesinin güzel görsellerini çekmeye çalışıyoruz kışın baharın sonbaharın yazın farklı fraklı güzellikleri oluyor ilimizde iki gündür meydana gelen yoğun yağıştan dolayı şelale çamurlu akıyor gelen sel sularıyla bizde fotoğraflamaya geldik güzel görseller elde ettik şelale iki gündür yağan yasıştan dolayı bayağı bir çamurlu ilk defa böyle çamurlu bu şelaleye rastladım hem yoğun akıyordu buda bizde ilgi uyandırdı bunu nasıl görselliye biliriz diye uğraştık güzel fotoğraflar çektik

Etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Etkili olan sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Van Valiliği'nden, göçmenlerin toplu halde görüldüğü görüntülere ilişkin açıklama
Van Valiliği'nden, göçmenlerin toplu halde görüldüğü görüntülere ilişkin açıklama
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