Etkili dolu yağışı

Kırşehir'de öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu.

Kırşehir'de öğleden sonra dolu yağışı etkili oldu.

Kent merkezine bağlı Toklumen, Uzunali, Savcılı, Hirfanlı, Hamit ve İsahocalı köylerinde aralıklarla devam eden yağmurun ardından dolu yağışı etkisini gösterdi.

Akpınar ve Kaman ilçelerinde ise dolu ve yağmurun ardından yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Başta hububat ekili bazı tarım arazileri üzerinde dolu birikintileri gözlendi.

Yağışlı havanın hafta içi de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA