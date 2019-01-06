Etkili Din Görevlisi Eğitim ve Gelişim" Semineri Verildi
Batman'da "Etkili Din Görevlisi Eğitim ve Gelişim" semineri düzenlendi.
Batman'da "Etkili Din Görevlisi Eğitim ve Gelişim" semineri düzenlendi.
Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu Temsilcisi Şaban Karaköse, İl Müftülüğünde verilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde yaptığı konuşmada, din görevlilerinin hizmet anlayışını geliştirmek amacıyla seminer düzenlendiğini söyledi.
Program sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Kaynak: AA