Etiyopyalılar, Meskel Bayramı'nı kutluyor - Haberler
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Etiyopyalılar, Meskel Bayramı'nı kutluyor

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Etiyopyalılar, Meskel Bayramı'nı kutluyor

Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, "Meskel Bayramı" adı verilen "Gerçek Haçın Keşfedilişi" gününü kutluyor.

Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, "Meskel Bayramı" adı verilen "Gerçek Haçın Keşfedilişi" gününü kutluyor.

Bayram öncesi dün başkent Addis Ababa'daki Meskel Meydanı'nda yakılan ateşin etrafında toplanan halk birlikte dua edip ilahiler söyledi.

Başbakan Abiy Ahmed, bayram münasebetiyle yayımladığı mesajda, iç çatışmaların görüldüğü ülkede vatanını savunan kahramanlar için dua edilmesini istedi.

Tarihi kaynaklara göre, "Gerçek Haçın Keşfedilişi" günü, 4. yüzyılda Roma İmparatoriçesi Helena'nın Hz. İsa'nın gerildiğine inanılan haçı keşfetmesi ve kutlamalar için ateş yakmasıyla başladı.

Etiyopyalı ve Eritreli Ortodokslar tarafından bayram olarak kutlanan gün, Etiyopya Takvimi'ne göre, her yıl 27 Eylül, artık yıllar da ise 28 Eylül'e denk geliyor.

Etiyopyalılar, Meskel Bayramı'nı kutluyor

Etiyopyalılar, Meskel Bayramı'nı kutluyor

Etiyopyalılar, Meskel Bayramı'nı kutluyor

Etiyopyalılar, Meskel Bayramı'nı kutluyor

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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