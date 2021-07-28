Etiyopya, uluslararası toplumun "TPLF sessizliğine" tepki gösterdi
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Etiyopya, uluslararası toplumun "TPLF sessizliğine" tepki gösterdi

Etiyopya, uluslararası toplumun 'TPLF sessizliğine' tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Etiyopya, uluslararası toplumun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) işlediği ileri sürülen insan hakları ihlallerine sesiz kalmasına tepki gösterdi.

Etiyopya, uluslararası toplumun, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) işlediği ileri sürülen insan hakları ihlallerine sesiz kalmasına tepki gösterdi.

Etiyopya Başbakanlık Sözcüsü Bilene Seyoum, düzenlediği basın toplantısında, TPLF'nin, hükümetin ateşkesine rağmen saldırılarını genişleterek sürdürdüğünü, çocuk askerleri savaşa soktuğunu ve sivilleri kalkan olarak kullandığını söyledi.

"Uluslararası toplum ve medya, terör örgütünün işlediği suçlara karşı sessizliğini sürdürüyor, neden?" ifadesini kullanan Seyoum, TPLF'nin tüm sabotajlarına rağmen bölgeye insan yardım ulaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Tigray'da süren çatışmaların Amhara ve Afar gibi eyaletlere sıçramasıyla iç savaşa dönüşmeye başlayan kriz, bugüne dek yaklaşık 2 milyon kişiyi yerinden etti.

Sudan'a kaçan Etiyopyalı mültecilerin sayısı artarken TPLF sözcülerinden Getachew Reda, bugün,savaşı sonlandırmak için diyaloğa hazır olduklarını duyurdu.

Eritre kuvvetleriyle Tigray operasyonu sırasında insan hakları ihlalleri yapmakla suçlanan Etiyopya hükümeti ve ordusu, ABD ve Avrupa ülkelerinin diplomatik baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da bölgenin başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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