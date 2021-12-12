Etiyopya'daki iç göçmenler
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Çatışmalar nedeniyle göç edenler Okula yerleşenlerden detaylar Ailesiyle birlikte okula yerleşen kişiyle röportaj Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle başkent Addis Ababa'ya 110 kilometre uzaklıkta bulunan Debre...
Görüntü Dökümü:
Çatışmalar nedeniyle göç edenler
Okula yerleşenlerden detaylar
Ailesiyle birlikte okula yerleşen kişiyle röportaj Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle başkent Addis Ababa'ya 110 kilometre uzaklıkta bulunan Debre Berhan kentinde iç göç yaşanıyor. Kentte göç edenler, Öğretmenler Okulu'na yerleştirildi.