Etiyopya'daki iç göçmenler - Haberler
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Etiyopya'daki iç göçmenler

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Çatışmalar nedeniyle göç edenler Okula yerleşenlerden detaylar Ailesiyle birlikte okula yerleşen kişiyle röportaj Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle başkent Addis Ababa'ya 110 kilometre uzaklıkta bulunan Debre...

Görüntü Dökümü:

Çatışmalar nedeniyle göç edenler

Okula yerleşenlerden detaylar

Ailesiyle birlikte okula yerleşen kişiyle röportaj Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle başkent Addis Ababa'ya 110 kilometre uzaklıkta bulunan Debre Berhan kentinde iç göç yaşanıyor. Kentte göç edenler, Öğretmenler Okulu'na yerleştirildi.

Etiyopya'daki iç göçmenler

Etiyopya'daki iç göçmenler

Etiyopya'daki iç göçmenler

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Son Dakika Haberleri

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