Etiyopya'da seçimin galibi iktidardaki Refah Partisi oldu
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Etiyopya'da seçimin galibi iktidardaki Refah Partisi oldu

Etiyopya'da seçimin galibi iktidardaki Refah Partisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Etiyopya'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimlerde Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği Refah Partisi, mecliste 436 sandalyeden 410'unu kazanarak seçimin galibi oldu.

Etiyopya'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimlerde Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği Refah Partisi, mecliste 436 sandalyeden 410'unu kazanarak seçimin galibi oldu.

Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya'da 21 Haziran'da yapılan genel seçimlerin sonuçları belli oldu. Ulusal Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Woubshet Ayele başkent Addis Ababa'da yaptığı açıklamada, genel seçimlerde Başbakan Abiy Ahmed'in öncülük ettiği iktidardaki Refah Partisi'nin 436 sandalyeden 410'unu kazandığını bildirdi. Ulusal Seçim Komisyon Başkanı Birtukan Mideksa da güvenilir bir seçim yapıldığını söyledi.

Seçimden zaferle çıkarak başbakanlık görevini 5 yıl daha yürütecek Başbakan Ahmed, 21 Haziran Genel Seçimleri'ni yıllardır devam eden baskıcı yönetimin ardından ülkenin "ilk özgür ve adil seçimi" olarak nitelendirdi.

Tigray'deki çatışmalar ve muhalefet boykotu gölgesinde seçim

Muhalefet boykotu ve kuzeydeki Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar seçimlere gölge düşürdü. Muhalefet lideri Berhanu Nega ise yerel yetkililer ve milislerin bazı bölgelerde sandık gözlemcilerini engellediğini öne sürerek toplam 207 şikayette bulunulduğunu söyledi. En kalabalık nüfuslu eyaletlerden Oromiya'da da muhalefet partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot etti.

Oy kullanılmayan bölgeler için seçim Eylül'de

Tigray'deki çatışmalardan kaynaklanan güvenlik sorunları, seçmen kayıtlarındaki gecikmeler ve lojistik zorluklar nedeniyle Etiyopya'nın 10 bölgesinden 3'ünde oy kullanılamazken, Tigray'in de dahil olduğu söz konusu bölgelerde seçimlerin önümüzdeki Eylül ayında yapılması planlanıyor.

Öte yandan, 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalete ek olarak Addis Ababa ve Dire Dawa olmak üzere 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor. - ADDİS ABABA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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