Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti

17.10.2020 09:00 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:36

Etiyopya Tarımsal Dönüşüm Ajansı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ülkenin Oromiya eyaletinde ilaçlama yapmak için gittiği bir tarım alanını istila eden çekirge sürülerinin görüntülerine yer verdi.

Etiyopya'da çöl çekirgelerinin tarım alanlarını istilası kameralara yansıdı. Batı Hararge bölgesinde çekilen görüntülerde on binlerce çekirgenin tarım arazisini nasıl istila ettiği görüldü.

BİR GÜNDE 35 BİN KİŞİYE YETECEK GIDAYI TÜKETİYORLAR

Her gün 150 kilometre yol katedebilen ve geçtiği bölgedeki ekinlere zarar veren çekirgeler, yerel halkta da paniğe neden oluyor. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

BM UYARIDA BULUNMUŞTU

BM, Doğu Afrika ülkelerindeki çiftçilerin hayatını aylardır kabusa çeviren çöl çekirgesi sürülerinin yeniden etkisini artırabileceği uyarısı yapmış ve Afrika Boynuzu bölgesinde özellikle Kenya, Somali ve Etiyopya'da durumun kritik olduğunu açıklamıştı.

Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki
İtalya'da Covid-19 hastanesinde 'Görevimiz Tehlike' çekimlerine tepki
KKTC'nin kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi
KKTC'nin kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi
Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi
Oruç Reis: Türkiye yeni NAVTEX ilan etti, Yunanistan 'barış ve güvenlik için tehdit' dedi
Haber Yorumları (2)
MAZLUM: yerse kendi mallarını yerler sana ne
Cevap Yaz Yayından Kaldır
REMZİ: Adamlar zatrn cliktan oluyo
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Bülent Turan Sergey Lavrov Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Halil Sezai Yavuz Bingöl Sadri Alışık
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Füze Adana S 400 Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyayı bekleyen yeni tehlike! Etiyopya'da çöl çekirgeleri tarlaları istila etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 11:02:17. #1.14#
title