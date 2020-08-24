Etin oldukça lezzetli kısmından olan kuzu gömleği nasıl temizlenir? Kuzu gömleği nedir? Kuzu gömleği ile neler yapılabilir? Kuzunun karın kısmındaki iç organlarını göğüs kafesindeki organlardan ayıran zar kısmı. 0°C ile +4°C'de 10-15 gün;-18°C'de 12 aydır. Peki kuzu gömlek ile yapabileceğiniz yemekler nelerdir?

Kuzunun karın kısmındaki iç organlarını göğüs kafesindeki organlardan ayıran zar kısmı. 0°C ile +4°C'de 10-15 gün;-18°C'de 12 aydır. Anavatanı Türkiye'dir. Ülkemizde başta Trakya bölgesi olmak üzere Marmara bölgesi ve kuzey Ege bölgesinde yetiştirilmektedir.

KUZU GÖMLEĞİ NEDİR?

Kuzunun karın kısmındaki iç organlarını göğüs kafesindeki organlardan ayıran yağdır.

KUZU GÖMLEK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

-Romatizma, felç ve titreme gibi beyin rahatsızlıklarının oluşumunu en aza indirmektedir.

-Kemik gelişimi ve kalp-damar rahatsızlıklarında da olumlu bir etki göstermektedir.

KUZU GÖMLEĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Kuzu gömleğini en az 15 dk ılık suda ıslatıp yumuşamasını sağlayın. Daha sonra kuzu gömleğinden 15 cm'lik parçalara ayırın. Böylece yemeklerin daha hızlı pişmesi kolaylaşır.